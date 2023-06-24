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На Луганщині ЗСУ знищили російський паливозаправник

Влучно відпрацювали 45-а і 63-а бригади.

На Луганщині ЗСУ знищили російський паливозаправник
Фото: Скрін з відео

На Луганському напрямку українські військові знищили російський паливозаправник.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

«На Луганському напрямку знищено російський паливозаправник. Влучно відпрацювали 45-а окрема артилерійська бригада разом з аеророзвідкою 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ», - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, що минулої доби українські захисники ліквідували ще 580 російських окупантів.

А вранці 23 червня Збройні Сили ліквідували ще один ворожий вертоліт Ка-52 у Донецькій області.

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