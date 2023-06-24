За 23 червня Росія обстріляла Херсонську громаду 44 рази, є жертви

Цієї ночі під обстрілами РФ опинилися Київ, Кропивницький, Харків, Дніпро і Миколаївщина. Є жертви.

Нагадаємо, російська армія напередодні прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

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