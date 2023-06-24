За 23 червня Росія обстріляла Херсонську громаду 44 рази, є жертви

23 червня російські окупанти 44 рази обстріляли Херсонську громаду.
Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.
Для обстрілів росіяни використали 228 снарядів.
Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Зеленівці, Інженерному, Молодіжному. Вночі ворог укотре атакував Антонівку.
Внаслідок ворожих обстрілів три людини загинули, а шестеро отримали поранення.
Нагадаємо, російська армія напередодні прицільно вдарила по комунальному транспортному підприємству Херсона. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.
Цієї ночі під обстрілами РФ опинилися Київ, Кропивницький, Харків, Дніпро і Миколаївщина. Є жертви.