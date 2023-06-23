Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 23 червня, обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Краснопільська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 50 вибухів.
По Білопільській громаді з території РФ з гвинтокрила запустили чотири ракети, також був мінометний обстріл.
Середино-Будську громаду обстріляли з міномету, внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
Територію Шалигинської громади обстріляли з мінометів та артилерії.
На Великописарівську громад скиуули ВОГ з безпілотника та обстріляли її з СПГ.
Хотінську громаду обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з міномету.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 23 червня місто Нікополь. В результаті атаки постраждав 67-річний чоловік. Він отримав контузію, лікуватиметься вдома.