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Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. 

Російські окупаційні війська обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 23 червня, обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська та Краснопільська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА

Загалом протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння Сумщини, було зафіксовано 50 вибухів.  

По Білопільській громаді з території РФ з гвинтокрила запустили чотири ракети, також був мінометний обстріл. 

Середино-Будську громаду обстріляли з міномету, внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. 

Територію Шалигинської громади обстріляли з мінометів та артилерії.

На Великописарівську громад скиуули ВОГ з безпілотника та обстріляли її з СПГ.

Хотінську громаду обстріляли з артилерії, а Зноб-Новгородську - з міномету. 

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли 23 червня місто Нікополь. В результаті атаки постраждав 67-річний чоловік. Він отримав контузію, лікуватиметься вдома. 

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