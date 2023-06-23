Російські окупанти атакували Херсощину з повітря

Сьогодні, 23 червня, російська авіація знову атакувала населені пункти Новокаховської громади Херсонської області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“На Козацьке армія РФ скинула три керовані авіабомби, на Веселе – одну”, - розповіли в пресслужбі.
Зазначається, що через ворожі удари пошкоджено щонайменше 13 житлових будинків.
На щастя, мирні люди від дій російських окупантів не постраждали.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, росіяни з самого ранку обстрілюють Запорізьку область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, чотири поранені.