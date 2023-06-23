Російські окупанти атакували Херсощину з повітря

Мирні люди внаслідок ударів не постраждали.

Сьогодні, 23 червня, російська авіація знову атакувала населені пункти Новокаховської громади Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“На Козацьке армія РФ скинула три керовані авіабомби, на Веселе – одну”, - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що через ворожі удари пошкоджено щонайменше 13 житлових будинків.

На щастя, мирні люди від дій російських окупантів не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, росіяни з самого ранку обстрілюють Запорізьку область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, чотири поранені.