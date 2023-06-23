Росіяни обстрілюють Запорізьку область, одна людина загинула, чотири поранені

Зокрема, по Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами.

Сьогодні, 23 червня, росіяни з самого ранку обстрілюють Запорізьку область, одна людина загинула, чотири поранені.

Про це повідомив очільник області Юрій Малашко.

Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки отримали поранення жінки 54 та 72 років та 66-річний чоловік.

У Воздвижівці російськими снарядами зруйновано три домоволодіння. Поранення середньої тяжкості отримав 40-річний чоловік.

У центрі Малої Токмачка під час артудару загинув 35-річний місцевий житель.

По Оріхову вчергове вдарили керованими авіабомбами, а по Преображенці забороненими касетними снарядами. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, сьогодні росіяни прицільно обстріляли транспортне підприємство в Херсоні. Загинуло двоє людей.