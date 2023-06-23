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Цього літа німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder

Ці бойові машини піхоти – застарілі моделі із запасів Бундесверу.

Цього літа німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder
БМП Marder
Фото: Wikipedia

Цього літа німецький концерн Rheinmetall поставить в Україну ще 20 БМП Marder. 

Про це повідомляє Welt. 

Компанія підтвердила відповідний графік замовлення, оголошений на початку червня. 

Постачання цієї техніки оплатить уряд Німеччини. 

Всього Україна отримає 60 “Мардерів”: 40 зі складу Rheinmetall і 20 зі складу Бундесверу. За даними видання Tagesschau, 20 БМП “Мардер” зі складу Бундесферу – це застарілі моделі.

При цьому Rheinmetall пропонує ще 60. Вже ведуться роботи на заводах в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) і Касселі (Гессен). За даними компанії, близько 10 “Мардерів” із цих 60 можуть бути виготовлені за місяць. 

Зазначимо, у березні міністр оборони України показав доставлені Україні БМП Marder у роботі: "Відмінний приклад німецької якості". 

Нагадаємо, нещодавно видання Reuters повідомило, що Київ веде переговори з компаніями з Німеччини, Італії, Франції та Східної Європи щодо виробництва зброї в Україні. Контракти можуть підписати у найближчі місяці.

Тим часом компанія Baykar отримала від влади Туреччини дозвіл на виробництво безпілотників “Байрактар” в Україні. В Україні збираються виробляти безпілотники двух моделей – TB2 й Akıncı.

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