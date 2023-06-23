Спецпризначенці Центру “А” виконують тисячі поки що засекречених спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій.

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник СБУ Василь Малюк привітали спецпризначенців із Днем Центру спецоперацій “А” Служби безпеки України.

“Сьогодні ми відзначаємо в нашій державі день дуже важливих та дуже ефективних наших воїнів – День Центру спеціальних операцій “А” Служби безпеки України. І дякуємо їм! Звичайно, поки засекречено більшість із того, що роблять наші спецпризначенці СБУ на війні заради України. Але це дійсно круті операції, і хочу, щоб усі в Україні це знали і цим пишалися”, – сказав у поздоровленні президент.

Він зауважив, що це тисячі спеціальних та оперативно-бойових заходів від Києва до Зміїного і всюди в районах бойових дій.

Зі свого боку, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав спецпризначенців.

“Вітаю бойових побратимів Центру спеціальних операцій «А» СБУ з професійним святом. Дякую за вашу стійкість, міцність та самовідданість. «Життя - Батьківщині! Честь - нікому!» Разом - до Перемоги!” – йдеться в привітанні.

Голова СБУ Василь Малюк у своєю привітанні до 29-ї річниці створення Центру спеіальних операцій “А” зазначив, що спецпризначенці роблять все, щоб у загарбників у прямому сенсі горіла земля під ногами.

“Дорогі побратими! Для мене велика честь привітати вас із річницею створення Центру спеціальних операцій «А»! Адже саме ви – ті люди, які не просто захищають Україну від ворога, а пишуть переможну історію цієї війни. Багато років ви відточували свої знання та вміння. І зараз робите все, щоб у загарбників у прямому сенсі горіла земля під ногами”, – йдеться у привітанні.

Василь Малюк зауважив, що проведені ЦСО «А» унікальні спецоперації задають високу професійну планку не тільки для українських колег, але й для спецпризначенців з інших країн.

“Ви завжди перебуваєте на найнебезпечніших напрямках і без вагань беретеся за найскладніші завдання. Результат цієї ефективної роботи — тисячі знищених окупантів та їхня військова техніка. І головне – деокуповані українські території. Шлях до Перемоги дається нам дорогою ціною, бо війна забирає наших товаришів по службі. Кожен, хто віддав своє життя за Батьківщину, — Герой. Пам’ять про полеглих побратимів назавжди залишиться у наших серцях”, – йдеться у привітанні.

Голова СБУ висловив вдячність кожному спецпризначенцю, які, ризикуючи своїм життям, без вагань йдуть у бій, щоб остаточно звільнити нашу землю від ворога.

Нагадаємо, нещодавно бійці СБУ знищили 21 одиницю ворожої техніки. Такого результату вони досягли менш ніж за тиждень.