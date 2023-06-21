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Бійці СБУ знищили 21 одиницю ворожої техніки

Такого результату вони досягли менш ніж за тиждень.

Бійці СБУ знищили 21 одиницю ворожої техніки
Фото: Скріншот з відео

Військові контррозвідники СБУ за допомогою безпілотників продовжують знищувати російську техніку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Завдяки роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:

  • 11 танків
  • 2 САУ
  • 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик
  • 3 одиниці автомобільної техніки

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Нагадаємо, днями співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки. 

Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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