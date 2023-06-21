Бійці СБУ знищили 21 одиницю ворожої техніки

Військові контррозвідники СБУ за допомогою безпілотників продовжують знищувати російську техніку.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Завдяки роботі операторів ударних дронів список втрат росіян поповнили:
- 11 танків
- 2 САУ
- 2 БМП, 2 МТЛБ та один броньовик
- 3 одиниці автомобільної техніки
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Нагадаємо, днями співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.
Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.