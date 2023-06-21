Бійці СБУ знищили 21 одиницю ворожої техніки

Цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, днями співробітники Служби безпеки України знищили російську станцію "Муром-М" і шість одиниць бронетехніки.

Про це повідомила пресслужба СБУ .

Такого результату вони досягли менш ніж за тиждень.

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