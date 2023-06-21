На Куп’янському напрямку загарбники накопичують війська, - Синєгубов

За його даними, у Куп’янській громаді проживають 11 тис. людей.

На Куп’янському напрямку загарбники накопичують війська і постійно висувають диверсійно-розвідувальні групи, однак ворог успіху на Харківщині не має.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Цей напрямок для окупантів завжди був пріоритетним, оскільки він веде до Куп’янська-Вузлового, де є багато залізничних розв’язок, і це їм потрібно, враховуючи, що вони не позбавилися своїх хворобливих намірів щодо окупації населених пунктів Харківської області і відбиття раніше втрачених позицій. Вони постійно висувають диверсійно-розвідувальні групи, однак успіхів не мають. Те, що ми наразі бачимо, так, дійсно є концентрація військ. Тобто йде накопичення для більш масованого удару чи намагання прорвати оборону. Однак наші Збройні сили дають відсіч”, - сказав Синєгубов.

За його даними, у Куп’янській громаді нині проживають 11 тис. людей, із них 520 - діти. Із прикордонних населених пунктів Куп’янського напрямку, які постійно під обстрілами, людей евакуювали.

“Усі служби приведені до посиленої готовності, і в разі необхідності ми зможемо евакуювати людей з цього напрямку”, - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що 20 червня окупанти обстрілювали 3 райони Харківщини, поранена жінка у Вовчанську.

19 червня російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Два жителі Харківщини постраждали через детонацію вибухонебезпечних предметів. Поранених у результаті ворожих обстрілів за добу не зафіксовано.