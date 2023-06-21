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Окупанти посилили репресивний режим у Василівці на Запоріжжі

Загарбники закрили місто для в'їзду і виїзду.

Окупанти посилили репресивний режим у Василівці на Запоріжжі
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти посилили "контрдиверсійні" заходи в Василівці Запорізької області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Загарбники фактично закрили місто для в'їзду і виїзду. Виняток зроблений для російських військових і колаборантів, а також їхніх родичів, які ще не втекли з міста.

"Крім того, окупанти заборонили вільне пересування містом й збільшили кількість блокпостів", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС додають, що особлива увага при перевірках приділяється українцям, котрі не мають російського паспорта.

За даними Генштабу, у населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації.

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