Британія після війни навчатиме українських моряків

І також продовжить навчання українських авіадиспетчерів.

Після закінчення війни Велика Британія готуватиме на базі своїх тренінгових центрів українських моряків.

Про це заявив міністр транспорту Британії Марк Гарпер на Конференції з відновлення України у Лондоні, інформує Інтерфакс-Україна.

"Можу оголосити про нові зобов'язання щодо забезпечення двостороннього співробітництва в транспортній сфері. Щойно війна закінчиться, ми фінансуватимемо тренінги українських моряків із використанням віртуальної реальності на території Британії. Також працюємо над навчанням українських авіадиспетчерів, щоб прискорити відновлення сектора цивільної авіації після війни", - сказав він.

Нагадаємо, що 21 червня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна надасть великий пакет фінансової підтримки для України.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про виділення 60 млн фунтів стерлінгів для Комплексного пакету допомоги НАТО для України.