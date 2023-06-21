На окупованій Донеччині створюють "пункти тимчасового утримання"

Ватажок російських окупантів на Донеччині Денис Пушилін підписав розпорядження про створення "пунктів тимчасового утримання" на території регіону.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Концтабори в Донецькій області. Тепер - офіційно. Гауляйтер Пушилін видав розпорядження про де-факто створення таборів для утримання всіх, хто не є громадянином так званої днр або Росії", - зазначив Андрющенко.

У тексті розпорядження, датованого 20 червня та підписаного Пушиліним, йдеться про створення "пункту тимчасового утримання іноземних громадян та осіб без громадянства, які підлягають адміністративному видворенню за межі території РФ, депортації чи реадмісії".

За словами Андрющенка, це банальна легалізація фільтраційних таборів та тюрем, які є аналогом нацистських концтаборів. Він додав, що окремо варто звернути увагу на "реадмісію, тому, що "у випадку "днр" ніяка реадмісія неможлива в принципі. Ніколи та нікому. Це означає довічне утримання в таборі".

Нагадаємо, що 8 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти вдаються до проведення жорстких масових каральних акцій через зростання проукраїнських настроїв.