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У "Дії" повноцінно запрацювала послуга автоматичного закриття ФОП

Закрити бізнес можна на порталі Дія без участі реєстратора.

У "Дії" повноцінно запрацювала послуга автоматичного закриття ФОП
Фото: diia.gov.ua

Міністерство цифрової трансформації заявило, що тепер на порталі "Дія" можна автоматично закрити ФОП без участі реєстратора.

Про це Мінцифри повідомляє у Telegram.

"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, усе автоматично”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися послугою можуть:

  • фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП;
  • підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП, потрібно: авторизуватися на порталі Дія – Обрати послугу – Автоматичне закриття ФОП. Далі – натиснути Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР.

"Перевірте, чи всі дані правильні. Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи", – пояснили в міністерстві. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

 

Раніше у "Дії" запустили бета-тестування автоматичного закриття ФОП та набирали тестувальників, щоб перевірити та вдосконалити сервіс за потреби.

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