Агент ФСБ готував нові удари по електропідстанціях у 5 областях України, – СБУ

Він повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів та рівень їх пошкоджень після обстрілів.

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

За вказівкою агресора зловмисник збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей. Крім цього, російський агент повідомляв окупантам про орієнтовну напругу енергооб’єктів, а також рівень їх пошкоджень після ворожих обстрілів.

Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України. Військові контррозвідники СБУ затримали зловмисника у Харкові під час виконання ним розвідувального завдання ФСБ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився посадовець регіонального підрозділу компанії Укренерго, який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії.

Встановлено, що російська спецслужба завербувала його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення і перевела в “сплячий режим”. Після 24 лютого 2022 року ФСБ “активувала” свого агента і визначила йому завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку. Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці. При обшуках за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили спільно зі слідчими СБУ у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ заявила про затримання у Черкасах російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту.