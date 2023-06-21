Окупанти обстріляли за добу 10 областей України

Є загиблі та поранені мирні люди.

За минулу добу, 20 червня, російські окупанти атакували 10 областей України.

Про це йдеться у зведенні військових ОВА станом на 9:00 21 червня.

У Хмельницькій області цієї ночі сили і засоби Повітряних Сил знищили 6 дронів-камікадзе. Постраждалих та загиблих немає. Уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання.

У Чернігівській області за добу зафіксовано 10 обстрілів. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів та артилерії, пускав некеровані авіаційні ракети із гелікоптерів. Внаслідок обстрілу у селі Семенівської громади горів житловий будинок та господарські споруди. Також у громаді кілька сіл без електропостачання, роботи по його відновленню розпочаті.

У Сумській області вночі та вранці росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 77 вибухів. Обстріляно сім територіальних громад: Сумський район – Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Миропільська; Шосткинський район – Есманська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська громади. У Юнаківській громаді пошкоджено два приватних домоволодіння та господарчу споруду. Внаслідок обстрілів Білопільської громади пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль.

У Запорізькій області за останню добу ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів. Завдав ракетного удару по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив шість ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій. Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали чотири місцеві жителі. Їх оперативно доставили до медичної установи.

У Дніпропетровській області вчора протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустив з важкої артилерії понад два десятки снарядів, скинув боєприпас з БпЛА. Постраждали Нікополь й Марганецька громада. Поранення отримав 74-річний чоловік, він доправлений до лікарні. Пошкоджені їдальня, адмінбудівля, спортивний об’єкт, вісім приватних будинків, три автомобілі, дві лінії електропередач. Ввечері ворог двічі вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Атакував з важкої артилерії та безпілотника. Люди вціліли.

У Харківській області сьогодні вночі ворог обстрілював Вовчанськ Чугуївського району. В місті повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди. Попередньо без постраждалих. Вчора внаслідок обстрілу села Григорівка Куп'янського району пошкоджено лінії електропередач. Також вчора внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 58 років.

Внаслідок обстрілів у селі Вільхуватка, смт Великий Бурлук та с. Анискине Куп'янського району пошкоджено приватні житловий будинок. За попередніми даними – без поранених.

У Луганській області учора загарбники зосередили штурмові зусилля на ділянці поблизу Кремінної, намагаючись просунутися в бік населених пунктів Донеччини. На Луганщині вони зосередили значну кількість особового складу і техніки. Під вогнем агресора залишаються звільнені населені пункти – Білогорівка, Стельмахівка та Невське. За добу ворог здійснив 99 обстрілів, випустивши 413 снарядів.

У Донецькій області за добу – двоє загиблих, один поранений. Під вогнем були населені пункти: Авдіївка, с. Дружба, Курахове, с. Бердичі, с.Молочарка, с.Новий Комар, Костянтинівка, смт Щербинівка, смт Північне, с.Костянтинівка. Пошкоджено 10 житлових будинків, цивільний автомобіль, гараж, господарська споруда.

У Миколаївській області вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У Херсонській області за добу агресор здійснив 72 обстріли, випустивши 345 снарядів, з них по Херсону — 3 артилерійських обстріли (15 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 28 населених пунктів області. Вчора зранку вкрили вогнем житлові квартали Херсона. Удари ворожої артилерії прийшлися на цивільні обʼєкти – домівки, дитсадок, освітній заклад та СТО. Через обстріл загинув 27-річний чоловік. Під ворожі удари також потрапила бригада “швидкої”, котра прямувала на допомогу херсонцям. Медичні працівники не постраждали.

Росіяни також обстріляли рятувальників у Херсоні, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще 8 – поранені. Всього через російську агресію дві людини загинули, ще 8 – дістали поранення.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів. Підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка, під водою – 595 будинків.