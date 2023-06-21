Унаслідок ворожих обстрілів Запорізької області поранені четверо цивільних

Протягом минулої доби, 20 червня, окупанти обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області, спричинивши руйнування. Внаслідок ворожих атак постраждали четверо мирних жителів.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, учора ворог здійснив 87 обстрілів 18 населених пунктів області. Ракетного удару завдав по Комишувасі, тричі атакував Левадне з БПЛА, здійснив 6 ударів з РСЗВ по Левадному, Новодарівці, Лобковому, Степовому та 77 артилерійських обстрілів по Преображенці, Гуляйполю, Оріхову, Темирівці, Новоандріївці, Гуляйпільському, Чарівному, Залізничному, П'ятихатках та інших прифронтових селах.
Надійшло 66 повідомлень про пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд, автотранспорту, складських приміщень, комунікацій.
"Під час вечірньої атаки у Преображенці мінно-вибухові травми отримали четверо місцевих жителів – жінки 38, 43, 47 років та 54-річний чоловік. Їх оперативно доставили до медичної установи", – розповів Малашко.
Нагадаємо, російська армія вночі 20 червня знову масовано атакувала Запоріжжя та передмістя. Мішенями росіян стали комунікації, майно та техніка сільськогосподарського та фермерського господарства, а також популярного місця відпочинку. Інформація про постраждалих не надходила.