Розпочались консультації експертів України та НАТО з питань оборонного планування, - Павлюк

Розпочався блок консультацій представників Міноборони України, Генштабу ЗСУ, інших складових Сил оборони з профільними експертами Міжнародного секретаріату НАТО з питань оборонного планування.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

“Це продовження спільної діяльності, щодо готовності союзників допомогти Україні у розробленні власної дорожньої карти переходу на стандарти НАТО та західне ОВТ у контексті рішення Мадридського саміту НАТО у 2022 році”, - зазначив Павлюк.

Він додав, що цей формат роботи відкрив нові можливості для поглиблення співпраці через аналітичні інструменти, що використовуються НАТО під час процесу оборонного планування та для тестування результатів огляду спроможностей.

Павлюк зазначив, що провів розмову із помічником Генерального секретаря НАТО з операцій Томасом Гоффусом. У ній обговорили питання переходу ЗСУ та інших складових Сил оборони на західні стандарти та переозброєння сучасними західними зразками ОВТ. Також обговорили шляхи прискорення інтеграції України до євроатлантичної безпекової спільноти.

Як раніше повідомлялось, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що командування ЗСУ приймає правильні оперативні рішення. Столтенберг також підтвердив початок навчання українських пілотів управлінню винищувачами 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього.