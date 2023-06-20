Кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі.

Тільки за минулу ніч українські захисники знищили понад 30 “Шахедів”. Це сотні врятованих життів, це врятована інфраструктура.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні в Херсоні внаслідок обстрілу окупантів постраждали рятувальники… Вони займалися ліквідацією наслідків російського теракту на Каховській ГЕС і були обстріляні російською ж артилерією. Вісім працівників ДСНС були поранені, один, на жаль, загинув”, - зазначив президент.

Він наголосив, що кожен такий російський удар, кожен російський теракт – це щоразу аргумент, що немає й не буде в окупантів жодних шансів залишитися десь на українській землі.

Верховний головнокомандувач повідомив, що зараз наші воїни на півдні, на сході дуже активно знищують ворога, фізично очищуючи Україну.

“Вже почалися перші зустрічі в Лондоні в межах конференції з відбудови України, яку ми готували разом із британськими друзями. Вже відбулися дискусії у Швейцарії та Німеччині, у Франції та Італії. Є робота різного рівня заради нашого відновлення. І ми спрямовуємо цю роботу так, щоб наша відбудова, наше відновлення стали не лише проектами будівництва, а глобальним проектом захисту”, - запевнив голова держави.

Володимир Зеленський наголосив, що відбудована Україна, трансформована Україна, зміцнена Україна – це носій безпеки й гарант безпеки, це захищеність від будь-яких форм російського терору й захист від будь-яких повторень російської агресії.

Завтра на лондонській конференції президент України представить частину аспектів нашої філософії трансформації України. Повний же сенс буде представлений пізніше цього місяця в Україні.

Раніше повідомлялось, що українські військові просуваються на таврійському напрямку. За останню добу вони виконали 1487 вогневих завдань.