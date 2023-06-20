У Запорізькій області росіяни обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації

Все цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого півдня України ,вимушене проходити ці пункти.

У населених пунктах на тимчасово захопленій території Запорізької області російські окупанти обладнали додаткові блокпости та пункти фільтрації.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними командування, усе цивільне населення, яке виїжджає із тимчасово зайнятого ворогом півдня України вимушене проходити пункти фільтрації. Пункти розмістили у Мангуші та Новоазовську Донецької області.

"Під час фільтраційних заходів у громадян ретельно перевіряють речі та документи, крім того, відбирають відбитки пальців", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни вивозять майже 300 дітей з Бердянського району до Чувашії. Вже відправили 48 дітей, решта поїде у декілька змін.

Тим часом днями Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.