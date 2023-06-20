"На них можна грати, можна сидіти". Управління освіти Дніпровської РДА шкодує, що скасували закупівлю барабанів

В Управлінні освіти Дніпровського району Києва кажуть, що школи шкодують через скасування закупівлі музичних інструментів в укриття, розповіла LB.ua заступниця начальниці управління Галина Тодосова.

За її словами, відомство має позитивний досвід використання барабанів в укриттях - на прикладі дошкільних навчальних закладів району. А також спиралося на відгуки спеціалістів інклюзивно-ресурсних центрів, які працюють з дітьми в стресових ситуаціях. А також - досвід Ізраїлю, який, за словами пані Галини, вивчала спеціалістка управління освіти декілька років тому, відвідавши країну.

Втім, посилань на конкретні задокументовані дослідження у відомстві не надали.

"Це, по-перше, музичний інструмент, по-друге, іграшка, а по-третє - ці барабани надміцні, вони витримують до 100 кг і на них можна сидіти, вони різного розміру, їх можна ставити на підлогу, ставити на стіл. Тому хтось говорить про 900 тис. грн, але якщо розділити це на 51 навчальний заклад - то це по 17 тис. грн на заклад, виходить", - пояснює Тодосова.

Рішення по закупівлях, каже, в управлінні ухвалюють консолідовано, обговорюючи потреби всіх закладів освіти.

Що стосується закупівлі кухонного обладнання для закладів освіти - вона була закладена в бюджеті ще в січні 2022 року в рамках реформи шкільного харчування від Олени Зеленської і Євгена Клопотенка, каже Галина Тодосова. "Це код 3110 саме на придбання дороговартісного обладнання", - зазначає вона і додає, що по цій статті витрат восени закупили генератори для всіх освітніх закладів і очисники повітря, а на залишок вирішили закупити овочерізки і теплові кулінарні системи, які, за її словами, виправдали себе в інших закладах освіти в районі в умовах перебоїв зі світлом.

"Овочерізка мобільна і може стояти і на харчоблоці, і в укритті працювати. Тобто може знадобитися, якщо треба нарізати моркву, буряк або яблуко на вітамінний салат. Раніше також були закуплені термоси для дітей дошкільних і початкових класів могли споживати гарячу їжу в укриттях", - додала заступниця начальниці управління освіти.

Стосовно службового розслідування, яке анонсував на днях голова Дніпровської РДА Павло Бабій, у відомстві наразі не коментують, бо поки невідомо, як воно проходитиме і які будуть результати.