США завтра оголосять про новий пакет допомоги Україні, - Блінкен

Сполучені Штати Америки завтра, 21 червня, оголосять про новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Reuters.

"Президент Байден сказав, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і обидві наші країни глибоко прихильні до цього", - заявив Блінкен на пресконференції разом із міністром закордонних справ Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

Він додав, що США продовжать виконувати це зобов'язання, зокрема за допомогою нового пакета допомоги, про який він зможе оголосити 21 червня.

Нагадаємо, що американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє винищувачі F-16 висловила готовність допомогти українським пілотам літати та обслуговувати ці літаки.

Також стало відомо, що США надають додаткову гуманітарну допомогу на суму 205 мільйонів доларів українцям у межах підтримки тих, хто постраждав від повномасштабного російського вторгнення.