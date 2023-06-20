Київський апеляційний суд залишив під вартою президента "Мотор Січі" Богуслаєва

Підозрюваний перебуватиме так до 17 липня включно без визначення розміру застави.

Київський апеляційний суд залишив під вартою президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у пособництві Росії.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ. Захист Богуслаєва подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 19 травня. Відповідно до ухвали, Богуслаєв має перебувати під вартою строком до 17 липня 2023 року включно, без визначення розміру застави.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді залишили без змін, а апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, Богуслаєва підозрюють у державній зраді. 22 жовтня СБУ затримала його та начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства. Повідомлялося, що зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.

Згодом Служба безпеки опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ", що підтверджують його співробітництво з ворогом. Опісля журналісти оприлюднили записи переговорів заарештованого за держзраду глави "Мотор Січі" із росіянами.

Цьогоріч у березні Богуслаєв отримав нову підозру в тому, що наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові. Таким чином він підозрюється ще й у колабораційній діяльності, перешкоджанні діяльності ЗСУ, роботі на державу-агресора, сприянні діяльності терористичній організації.

Зараз підозрюваний просить включити його до обмінного списку і відправити в Росію. Відповідного листа він написав на імʼя голови ОПУ Андрія Єрмака.