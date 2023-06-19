Суддю Тандира, якого підозрюють у смертельній аварії, залишили під вартою ще на місяць

Суддю Олексія Тандира, якого підозрюють у смертельній аварії, у якій загинув нацгвардієць, суд залишив під вартою ще на місяць, передає "Суспільне".

Суддя буде під вартою без права на заставу, хоча захист просив цілодобовий домашній арешт.

При цьому досі немає результатів аналізів біологічних зразків. При цьому слідство каже, що має докази сп'яніння підозрюваного. Тандир наголошує, що у момент аварії не перебував у стані сп'яніння.

Нагадаємо, голову Макарівського районного суду Тандира підозрюють у тому, що він у Києві в ніч на 26 травня збив на блокпосту на смерть 23-річного строковика НГУ Вадима Бондаренка.

Аварія трапилась на початку комендантської години, коли нацгвардієць розставляв на дорозі загородження. Суддя намагався переконати, що за кермом був не він, а водій, який втік у кущі.

Пізніше суд задовольнив клопотання прокуратури і надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді. Вища рада правосуддя дозволила утримання Тандира під вартою - він перебуватиме там до 21 липня.

Також ВРП відсторонила підозрюваного від виконання обов’язків на своїй посаді.