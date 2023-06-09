ВАКС дозволив заочне розслідування щодо колишнього керівника НБУ Шевченка

Ухвала слідчої судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Вищий антикорупційний суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього керівника НБУ Кирила Шевченка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Відповідна ухвала слідчої судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

ЦПК зазначає, що таке рішення дозволить продовжити розслідування за відсутності Шевченка за процедурою in absentia (спеціального кримінального провадження). Якщо ж слідство вирішить передавати справу до суду, підозрюваного можуть судити заочно.

Із засідання, яке відбулося 9 червня, стало відомо, що Кирило Шевченко досі проживає в Австрії (м. Відень), де ще 6 листопада 2022 року звернувся за політичним притулком, бо його нібито переслідують “представники української влади”. Захист підозрюваного заявив, що добровільно повернутися в Україну ексглава НБУ не може, бо в такому разі втратить статус прохача притулку.

При цьому раніше в адвокатів Шевченка була інша версія - вони зазначали, що підозрюваний не може повернутися в Україну, бо перебуває на лікуванні, яке нібито не дозволяє тривалі переїзди.

Також адвокат заявив, що Шевченко не має жодних документів, завдяки яким може повернутися в Україну: службовий паспорт через українське посольство передали до архіву МЗС, а закордонний паспорт вилучив у грудні відділ поліції Відня у справах іноземців. Не може Шевченко отримати документ на повернення в Україну, бо закордонний паспорт не втрачений, а лише тимчасово вилучений.

Нагадаємо, днями Вищий антикорупційний суд продовжив строк розслідування справи ексочільника Нацбанку Кирила Шевченка до 6 жовтня цього року.

У цій справі є 15 підозрюваних. Їм інкримінують організацію схеми виведення 206 млн грн з державного Укргазбанку. Шевченка заочно арештували торік у грудні.