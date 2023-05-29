​8 травня офіційно буде Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років

Верховна Рада України на засіданні 29 травня ухвалила закон №9278 про День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років (9278)

За закон в цілому проголосували 317 нардепів, передає кореспондент LB.ua.

“Друга світова війна є найбільш кривавою і жорстокою в історії людства (загинуло від 50 до 85 млн людей). В історії України, територія якої була одним з основних полів битви, ця війна стала болючою раною – загинуло понад вісім мільйонів наших співвітчизників – воїнів та мирних жителів. Їх внесок у спільну перемогу над нацизмом є надзвичайно вагомим і неоціненним”, – зазначено у пояснювальній записці.

Тому для громадян України є обов’язком пам’ятати, ціною яких величезних втрат здобуто перемогу над нацизмом.

“У європейських державах ця перемога щороку відзначається 8 травня в день капітуляції нацистської Німеччини – вшануванням пам’яті полеглих у Другій світовій війні. З огляду на зазначене та з метою відновлення історичної правди та справедливості Україна як невід’ємна частина великої європейської родини має відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років разом з усією Європою і всім цивілізованим демократичним світом саме 8 травня”, – наголошується у записці.

Прийняття закону “сприятиме утвердженню в Україні європейської традиції щодо відзначення щорічно 8 травня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років, розвінчуванню міфів і маніпуляцій радянсько-російської пропаганди”.

Нагадаємо, 8 травня 2023 року Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи, і вніс до ВРУ законопроєкт про встановлення 8 травня – Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні як вихідного дня замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.