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Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах президента

“Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства”.

Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах президента
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах.

Про це глава держави написав у Twitter.

“Вітаю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи”, – написав Зеленський.

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Нагадаємо, за підсумками другого туру виборів президента Туреччини після опрацювання 95,24% голосів виборців лідирував чинний керівник країни Реджеп Ердоган. За даними Вищої виборчої комісії Ердоган набрав 52,34% голосів виборців, лідер опозиції Кемаль Киличдароглу – 47,66%.

У неділю 28 травня у Туреччині відбувся другий тур виборів президента. Чинному керівнику країни Реджепу Ердогану протистояв лідер опозиції Кемаль Киличдароглу. Виборчі дільниці зачинилися о 17:00, після чого почався підрахунок голосів. Реджеп Тайїп Ердоган очолює Туреччину з 2014 року.

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