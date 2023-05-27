“Коли Росія починала агресію, то думала, що всі у світі так само зневажають людей, як і господарі РФ. Але світ виявився інший. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом”.

Президент України Володиир Зеленський заявив, що Росія нічого не здобуде і все програє, разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

“Коли Росія починала цю агресію, там дивились на світ як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито всі в світі такі ж цинічні і нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі”, – сказав президент.

Він зазначив, що сьогодні ще один санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб, які працюють на терор. Більшість із них російські.

Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями.

“Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають всі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу”, – сказав президент.

Він зазначив, що Україна продовжить санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні.

Володимир Зеленський також подякував країнам-союзникам за надану на цьому тижні допомогу, а також українським воїнам за захист держави від ворога.

Нагадаємо, вчора Японія ввела нові санкції проти Росії, зокрема російських офіцерів. У координації з іншими членами G7 Токіо заморозить активи 78 організацій і 17 осіб та заборонить експорт до 80 підприємств РФ.

Також нагадаємо, цього тижня Німеччина повідомила про передачу Україні чергової партії військової допомоги. Серед іншого уряд Німеччини передав Україні РЛС повітряного спостереження TRML-4D.

Крім того, Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад 100 млн євро. Це вже 16-й пакет військової допомоги від Фінляндії Україні.