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Японія ввела нові санкції проти Росії, зокрема російських офіцерів

У координації з іншими членами G7 Токіо заморозить активи 78 організацій і 17 осіб та заборонить експорт до 80 підприємств РФ.

Японія ввела нові санкції проти Росії, зокрема російських офіцерів
Головний речник уряду Токіо Хірокадзу Мацуно
Фото: EPA/UPG

Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії після того, як саміт “Групи семи” (G7) минулого тижня у Хіросмі погодився посилити обмеження.

Про це пише aljazeera.com з посиланням на заяву міністерства закордонних справ країни.

У координації з іншими членами G7 Японія заморозить активи 78 організацій і 17 осіб, зокрема російських офіцерів. Серед них є начальник штабу російського угрупування військ “Захід” генерал-лейтенант Михайло Зусько, командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Михайло Теплинський і командувач ракетними військами стратегічного призначення Сергій Каракаєв, повідомило BBC.

Японія заборонить експорт до 80 російських організацій, серед яких є військові дослідницькі лабораторії.

Також Токіо заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, подробиці цих обмежень будуть оголошені пізніше.

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Окрім того, головний речник уряду Токіо Хірокадзу Мацуно засудив дії Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше загострить ситуацію. “Як єдина країна, яка зазнала атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не погодиться на ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання”, − сказав він.

Нагадаємо, тиждень тому Токіо заявив про заморожування активів близько 100 осіб і підприємств, які намагаються уникнути існуючих санкцій проти РФ. Країна також заборонила експорт близько 80 російським організаціям, пов'язаним з її армією.

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