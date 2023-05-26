Японія ввела нові санкції проти Росії, зокрема російських офіцерів

У координації з іншими членами G7 Токіо заморозить активи 78 організацій і 17 осіб та заборонить експорт до 80 підприємств РФ.

Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії після того, як саміт “Групи семи” (G7) минулого тижня у Хіросмі погодився посилити обмеження.

Про це пише aljazeera.com з посиланням на заяву міністерства закордонних справ країни.

У координації з іншими членами G7 Японія заморозить активи 78 організацій і 17 осіб, зокрема російських офіцерів. Серед них є начальник штабу російського угрупування військ “Захід” генерал-лейтенант Михайло Зусько, командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Михайло Теплинський і командувач ракетними військами стратегічного призначення Сергій Каракаєв, повідомило BBC.

Японія заборонить експорт до 80 російських організацій, серед яких є військові дослідницькі лабораторії.

Також Токіо заборонить надавати Росії будівельні та інженерні послуги, подробиці цих обмежень будуть оголошені пізніше.

Окрім того, головний речник уряду Токіо Хірокадзу Мацуно засудив дії Росії щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, заявивши, що це ще більше загострить ситуацію. “Як єдина країна, яка зазнала атомних бомбардувань під час війни, Японія ніколи не погодиться на ядерну загрозу Росії, не кажучи вже про її використання”, − сказав він.

Нагадаємо, тиждень тому Токіо заявив про заморожування активів близько 100 осіб і підприємств, які намагаються уникнути існуючих санкцій проти РФ. Країна також заборонила експорт близько 80 російським організаціям, пов'язаним з її армією.