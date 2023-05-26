Шведські САУ Archer разом з навченими екіпажами прибудуть в Україну протягом цього літа

Крім того, українські екіпажі завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV 90.

Шведські САУ Archer разом з навченими українськимии екіпажами прибудуть в Україну протягом цього літа.

Про це повідомляє Міноборони України.

“САУ Archer разом з навченими екіпажами українських артилеристів прибудуть в Україну протягом літа 2023-го року”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, українські екіпажі завершують підготовку на сучасних броньованих машинах CV 90. Функціонують різні типи тренінгових місій, в яких українські військовослужбовці навчаються завдяки шведським інструкторам.

Нагадаємо, про плани передати ці САУ повідомлялось ще на початку року.

Зазначимо, вчора президент Володимир Зеленський і шведський міністр оборони обговорили участі Швеції в авіаційній коаліції.

Також ішлося про започаткування окремої програми тренування українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

Зеленський відзначив рішення Швеції приєднатися до міжнародної танкової коаліції на підтримку України та передати 10 танків "Леопард-2".