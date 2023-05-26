Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Москва та Мінськ підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі (доповнено)
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
В Офісі президента заявили, що контрнаступ уже почався (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ уночі атакувала Дніпро ракетами і БпЛА

Є руйнування підприємств, заправки, загорілися будинки. 

РФ уночі атакувала Дніпро ракетами і БпЛА
Фото: Сергій Лисак Дніпропетровська ОДА у Telegram

Росіяни цієї ночі масовано атакували Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками. 

У Дніпрі понівечена заправка, поранено її працівника. Він отримав допомогу і лікуватиметься вдома, заявив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак. 

"У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", – повідомив він. 

Фото: Дніпропетровська ОВА у Telegram
Фото: Дніпропетровська ОВА у Telegram

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється. 

У Нікопольському районі області ворог обстріляв безпілотниками Марганецьку громаду. Він додав, що над областю збили пʼять крилатих ракет і шість "шахедів". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies