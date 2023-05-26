Росіяни цієї ночі масовано атакували Дніпропетровську область ракетами і безпілотниками.

У Дніпрі понівечена заправка, поранено її працівника. Він отримав допомогу і лікуватиметься вдома, заявив у Telegram голова ОВА Сергій Лисак.

"У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", – повідомив він.

Фото: Дніпропетровська ОВА у Telegram

Фото: Дніпропетровська ОВА у Telegram

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство. Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

У Нікопольському районі області ворог обстріляв безпілотниками Марганецьку громаду. Він додав, що над областю збили пʼять крилатих ракет і шість "шахедів".