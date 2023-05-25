Правоохоронці вилучили у мешканця Харківщини боєприпаси

Боєприпаси правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо домашнього насильства.

Співробітники поліції Харківської області знайшли у місцевого мешканця боєприпаси, запали та корпуси від гранат.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Факт незаконного зберігання боєприпасів мешканцем міста Красноград правоохоронці виявили в ході виїзду на виклик щодо вчинення домашнього насильства”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці знайшли в помешканні 55-річного чоловіка та вилучили 120 набоїв, 2 корпуси від гранат та 4 запали.

Знайдені речові докази направлені на експертизу.

Фото: Поліція Харківщини

Фото: Поліція Харківщини

Нагадаємо, співробітники поліції Харкова затримали підозрюваного у продажі бойових гранат місцевого мешканця.

Правоохоронці затримали 43-річного харків’янина під час спроби продати дві гранати Ф-1 та РГД-5. Поліцейські вилучили речові докази, а під час обшуку за місцем мешкання чоловіка виявили ще дві гранати із запалами до них.