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Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині виникла масштабна пожежа

Рятувальники змогли врятувати від вогню сусідські будинки.

Внаслідок російського обстрілу села на Харківщині виникла масштабна пожежа
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 25 травня, с. Мала Вовча Вовчанської громади Харківської області зазнало потужного артилерійського удару.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок та дві господарчих споруди на площі 300 кв.м.

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Завдяки оперативності рятувальників вдалось врятувати два сусідніх житлових будинки.

Нагадаємо, сьогодні, 25 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії. 

Внаслідок обстрілу були пошкоджені сім приватних житлових будинків та стільки ж господарських споруд, авто.  Крім того, постраждали три лінії електропередач та чотири газопроводи, була побита й опора сонячних панелей.

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