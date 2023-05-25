На острові Джарилгач росіяни розмістили близько 300 своїх військовослужбовців

Також тут є 15 човнів іноземного виробництва, які окупанти вкрали в населення.

Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тут окупанти розмістили близько 300 своїх військовослужбовців, а також та 15 човнів іноземного виробництва. Їх загарбники вкради у населення.

Джарилгач 19 травня вороги з’єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Нагадаємо, тоді Генштаб повідомляв, що росіяни тоді засипали переправу до острова піском.

Згодом голова Скадовської територіальної громади Олександр Яковлєв заявив, що російські військові зробили острів своєю мілітарною зоною ще від початку окупації. Через дії росіян на Джарилгачі можуть зникнути рідкісні види тварин і рослин.