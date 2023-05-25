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Частина "Російського добровольчого корпусу" і "Свободи Росії" залишаються на території РФ, - українська розвідка

Вони продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників.

Частина "Російського добровольчого корпусу" і "Свободи Росії" залишаються на території РФ, - українська розвідка
Фото: скріншот відео

Частина "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свобода Росії" залишаються на території РФ.

Про це в етері телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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До цього РДК оприлюднив відео з села Глотове Білгородського району РФ, куди зайшли бійці корпусу.

"Можу точно констатувати факт, що опір на Росії набирає обертів, і якщо говорити про останні події на Білгородщині то певна частина представників РДК і Легіону залишаються на території РФ і власне продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників", - сказав Юсов.

Він додав, що "географія розширюється і масштаби збільшуються".

"Останні події на Білгородщині стали найбільш масовим збройним опором проти Путіна... Це дуже добре, що на території РФ є люди, які готові боротися за майбутнє власних громад, людей... Все більше мешканців держави, яка наразі називається Російська Федерація, розуміють безперспективного існування на чолі з Путіним", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно російські добровольчі формування заявили, що повертаються "звільняти" РФ. Перед цим у прикордонних районах РФ пролунали вибухи. Нині РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися.

Українська розвідка заявила, що ситуація в Білгородській області є внутрішнім конфліктом, а Україна не причетна до цих подій. Це ж підтвердили і в Офісі Президента України.

Тим часом Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні запроваджено режим контртерористичної операції.

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