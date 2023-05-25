​Київрада позбавила Брежнєва та ще п'ятьох осіб звання "Почесний громадянин міста Києва"

25 травня Київська міська рада позбавила звання "Почесний громадянин міста Києва" колишнього генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва та ще п’ятьох осіб, котрі були обрані і працювали на керівних посадах компартії СРСР або пов’язані з органами КДБ.

Про це йдеться на сайті Київради.

За це рішення проголосували 82 депутати.

Окрім Брежнєва, звань почесних громадян Києва позбавили начальника Головного політичного управління радянської армії та флоту Олексія Єпішева, ексголову Ради міністрів Української РСР Віталія Масола, радянського воєначальника Кирила Москаленка, колишнього партизанського генерала Олексія Федорова та лідера Компартії Китаю Тіня Чионга.

"Рішення Київради ухвалено відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Разом із тим враховано й думку громадськості, яка зверталась із відповідним клопотанням", - йдеться в повідомленні пресслужби Київради.

Нагадаємо, нещодавно депутати Київради перейменували 26 міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Торік у Київській міській раді затвердили Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території столиці.