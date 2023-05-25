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Апеляційна палата ВАКС оштрафувала нардепа Камельчука за неявку на судове засідання

На засіданні мали розглядати скаргу прокуратури на виправдальний вирок Камельчуку, за яким він був визнаний невинним у недекларуванні орендованої квартири та кредиту в 48,8 тисяч доларів. 

Апеляційна палата ВАКС оштрафувала нардепа Камельчука за неявку на судове засідання
Юрій Камельчук
Фото: ЦПК

Апеляційна палата Вищого антикорсуду оштрафувала нардепа Юрія Камельчука ("Слуга народу") за неявку на засідання. Сьогодні в суді мали розглядати скаргу прокурора на виправдувальний вирок щодо депутата, але він не прийшов.

Адвокат політика сказав, що в нього погіршилося самопочуття. Докази хвороби він обіцяв надати наступного засідання, повідомляє Центр протидії корупції. 

"Судді вирішили не чекати і через неявку наклали на нардепа грошове стягнення у 5368 грн", – зазначили активісти. 

Камельчук був обвинувачений у брехні в декларації за 2020 рік. Він не вніс квартиру на столичному Печерську, яку орендував протягом двох років за 3,6 млн гривень. Також він не зазначив дані про непогашений кредит у $48,8 тисяч. Втім суд у березні цього року виправдав депутата, оскільки не побачив у його діях складу кримінального правопорушення. 

Активісти наголосили, що в справі місяць тому спливли терміни давності, тож навіть якщо апеляція визнає політика винним, відповідальності він не нестиме. 

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