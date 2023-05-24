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Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у цій війні, – міністр оборони Британії

Бен Воллес зауважив, що підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

Фото: АрміяInform

Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес заявив, що президент РФ Володимир Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти у розв’язаній ним війні, а підтримка України партнерами залишатиметься непохитною.

Про це повідомляє Міністерство оборони України. 

“Президент Путін повинен усвідомити, що він не може виграти цю незаконну війну, яку він розв’язав, незважаючи на те, скільки він відправить на смерть російських солдат задля свого его та імперських амбіцій. Він не досягне успіху, а міжнародна спільнота стане лише сильнішою у протистоянні цій агресії”, – заявив Бен Воллес.

Він наголосив, що право України на самооборону, яке їй надано Статутом ООН, є беззаперечним.

Також Міністр оборони Великої Британії підкреслив, що міжнародне право стосується всіх та не може діяти на когось окремо.

Фото: АрміяInform

“Зараз Росія починає усвідомлювати, що союзники України будуть разом із нею у її праві на самооборону й допомагатимуть Україні всіма можливими видами озброєння, починаючи з протитанкових ракет і завершуючи танками, Storm Shadow, і вже зараз – F-16”, – сказав міністр оборони Великої Британії.

Бен Воллес підкреслив, що партнери будуть завжди стояти пліч-о-пліч з Україною не тільки у відсічі агресії, але й після війни.

Нагадаємо, сьогодні міністри оборони Британії та України провели зустріч у Києві. Під час зустрічі міністри обговорили низку важливих безпекових питань, зокрема, натівську перспективу України та пріорітети по озброєнню. Олексій Резніков згадав про “смаколики” від Британії, про які наразі не може сказати.

Фото: АрміяInform

Нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив на підтримці його країною захисту України від Росії: “Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно”. Зокрема, Сполучене Королівство розпочне підготовку українських пілотів цього літа.

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