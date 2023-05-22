Президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні анонсував зброю для українських захисників і нові візити закордонних делегацій в Україну.

"Ми вже почали готувати цей і найближчі тижні. Очікуємо нові зустрічі та переговори, поки більшою мірою – візити до нас, в нашу державу. Буде ще зброя для наших воїнів. Щотижня додаємо змісту для України від саміту у Вільнюсі. Ми робимо все, щоб рішення на саміті для нас було таким, яке спрацює", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, українська сторона також готується до кількох проміжних безпекових заходів у країнах-сусідах – "тих, які нас найбільше підтримують". "Будуть і нові звернення заради розуміння світом України, заради зміцнення наших зв’язків із нашими партнерами", - додав Президент.

Глава держави відзначив зміни до декларації від Парламентської асамблеї НАТО щодо засудження рашизму.

"Речі названі своїми іменами: чітке визнання геноцидом злочинів Росії проти нашої держави, чітке засудження рашистської ідеології. Це правильна основа і для наших міжнародних організацій", - додав Президент.

"Така наша інтенсивна зовнішня політика, різні нестандартні формати, максимум корисної уваги світу до України, до нашого захисту – будемо все це продовжувати. Щоразу більше результатів для України – ППО, артилерія, бронетехніка, снаряди, тренування – все це обов’язково", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Парламентська асамблея НАТО проголосувала за те, щоб включити в текст декларації положення про засудження рашизму.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що Україна отримає бойові літаки від країн-партнерів. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.