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"Попереду - авіація": Єрмак після зустрічі з радниками з нацбезпеки США і Британії

Також відбулися переговори з дипломатичними радниками президента Франції та зовнішньополітичним радником Канцлера Німеччини.

"Попереду - авіація": Єрмак після зустрічі з радниками з нацбезпеки США і Британії
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів у Японії зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, радником з нацбезпеки прем‘єр-міністра Великобританії Тімоті Барроу, а також із дипломатичними радниками очільника Франції Ізабель Дюмон та Еммануелем Бонном і зовнішньополітичним радником канцлера Німеччини Єнсом Плетнером. 

Про це йдеться в дописі Єрмака у телеграмі.

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Сторони обговорили українську формулу миру, а також безпеку і майбутнє Європи та Заходу разом з Україною.

"Сьогодні Україна озброєна натівською зброєю, яку надають союзники, США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та інші. Наша армія вже фактично досягла стандартів НАТО і попереду - авіація. Маємо зробити переможний крок у війні та поставити крапку в безпекових питаннях", - додав глава ОПУ.

Єрмак зазначив, що "вже зараз ми будуємо моделі, які дозволять зробити світовий порядок та безпекову архітектуру міцнішою, і не допустити повторення такої агресії в майбутньому". 

Нагадаємо, США підтримають навчання українських пілотів на винищувачах, зокрема, F-16. Приєдналась до авіаційної коаліції Португалія, а за інформацією ЗМІ, Нідерланди скасували угоду про продаж своїх літаків F-16 приватній компанії, їх, ймовірно, передадуть ЗСУ.

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