На саміті у Японії Зеленський зустрівся з Мелоні

У межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн Групи семи президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

Про це повідомила пресслужба президента України.

Сторони наголосили на важливості продовження діалогу між Україною та Італією з приводу важливих питань двосторонніх відносин. Зеленський і Мелоні також обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня. Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку України з боку Італії.

"Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся у Хіросімі із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

“Група семи” засудила жорстоку війну Росії проти України, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права.