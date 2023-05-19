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Україна й Туреччина підпишуть меморандум щодо продовження співробітництва у сфері оборони

Йдеться про прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Україна й Туреччина підпишуть меморандум щодо продовження співробітництва у сфері оборони
Фото: телеканал ДОМ

Кабмін схвалив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення. 

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Підписати документ КМУ уповноважив міністра оборони Олексія Резнікова.

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Як пояснили у відомстві, метою підписання меморандуму є продовження співробітництва двох держав у військово-технічному і військово-промисловому секторах. Також ідеться про забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, врегулювання взаємодії між державою-членом НАТО Туреччиною та країною-партнером Україною у цій сфері.

У державах-членах Альянсу й інших провідних країнах світу створені та функціонують системи державного гарантування якості. "Вони базуються на відповідних стандартах НАТО з якості (AQAP) та призначені для вирішення завдань забезпечення якості товарів оборонного призначення. Їх мета - відповідність вимогам взаємосумісності", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, торік турецька компанія "Baykar" створила фірму для виробництва безпілотників в Україні. Згодом стало відомо, що Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва БпЛА через два роки.

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