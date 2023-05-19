Україна й Туреччина підпишуть меморандум щодо продовження співробітництва у сфері оборони

Кабмін схвалив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України і Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Підписати документ КМУ уповноважив міністра оборони Олексія Резнікова.

Як пояснили у відомстві, метою підписання меморандуму є продовження співробітництва двох держав у військово-технічному і військово-промисловому секторах. Також ідеться про забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, врегулювання взаємодії між державою-членом НАТО Туреччиною та країною-партнером Україною у цій сфері.

У державах-членах Альянсу й інших провідних країнах світу створені та функціонують системи державного гарантування якості. "Вони базуються на відповідних стандартах НАТО з якості (AQAP) та призначені для вирішення завдань забезпечення якості товарів оборонного призначення. Їх мета - відповідність вимогам взаємосумісності", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, торік турецька компанія "Baykar" створила фірму для виробництва безпілотників в Україні. Згодом стало відомо, що Baykar планує завершити будівництво заводу з виробництва БпЛА через два роки.