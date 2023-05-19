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Кабмін позбавив екснардепа Царьова урядової нагороди

Надалі КМУ планує позбавити почесних грамот тих осіб, які опинились у санкційних списках.

Кабмін позбавив екснардепа Царьова урядової нагороди
Олег Царьов
Фото: tvc.ru

На засіданні уряду 19 травня екснардепа Олега Царьова позбавили Почесної грамоти Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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"У майбутньому уряд планує позбавити Почесних грамот Кабінету Міністрів України тих осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі це питання опрацьовується. Адже люди, які зрадили нашу країну, не гідні будь-якої державної нагороди", - зазначив міністр КМУ Олег Немчінов.

Нагадаємо, що наразі процедуру позбавлення Почесної грамоти можуть застосовувати лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину. Царьова позбавили нагороди відбулось у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду Києва від 3 травня 2022 року.

Колишнім нардепам-регіоналам Олегові Царьову та Володимирові Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді торік у вересні.

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