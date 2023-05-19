Кабмін позбавив екснардепа Царьова урядової нагороди

Надалі КМУ планує позбавити почесних грамот тих осіб, які опинились у санкційних списках.

На засіданні уряду 19 травня екснардепа Олега Царьова позбавили Почесної грамоти Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на урядовому порталі.

"У майбутньому уряд планує позбавити Почесних грамот Кабінету Міністрів України тих осіб, які опинились у санкційних списках. Наразі це питання опрацьовується. Адже люди, які зрадили нашу країну, не гідні будь-якої державної нагороди", - зазначив міністр КМУ Олег Немчінов.

Нагадаємо, що наразі процедуру позбавлення Почесної грамоти можуть застосовувати лише у разі вчинення нагородженою особою умисного злочину. Царьова позбавили нагороди відбулось у зв’язку із вироком Шевченківського районного суду Києва від 3 травня 2022 року.

Колишнім нардепам-регіоналам Олегові Царьову та Володимирові Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді торік у вересні.