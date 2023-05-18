Порошенко представив мобільний шиномонтаж для фронту

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко разом з волонтерами ГО «Справа Громад» зробили першу шиномонтажну майстерню для фронту. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Фото: eurosolidarity.org

Щоб знайти стаціонарну майстерню, військову техніку доводиться везти за багато кілометрів, та й коштують такі послуги недешево. Тож майстри «Справи Громад» взялися розробити пересувний шиномонтаж – і перша майстерня готова виїхати на фронт.

«Поряд з лінією фронту можна буде швидко поміняти колесо для техніки будь-якого розміру — передбачені верстати як для легкових, так і для вантажних машин. КрАЗи, Урали, ЗіЛи, Козаки, Кірпі, Вольфгаунди», – повідомив волонтер Юрій Бірюков.

За його словами, є вже півтора десятка запитів на таку майстерню.

Фото: eurosolidarity.org

«У нас була ідея, а чому б нам не привезти на фронт шиноремонтну майстерню. І ми знайшли команду дуже крутих хлопців, які здатні і розробляти проєктну документацію і реалізувати це в життя», – зазначив Порошенко.

У контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може «перевзувати» практично всі колеса для військової техніки. Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки. Тут є і ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.

Коштує виробництво такого шиномонтажу близько мільйона гривень – половину зібрали волонтери, половину додав Фонд Порошенка.

«Контейнер повністю автономний. Ми привезли, поставили, «перевзули» бригаду і поїхали далі. Тож термін для відновлення боєздатності фронтової техніки буде суттєво скорочений», – пояснив експрезидент.

«Цей проєкт — максимально специфічний, максимально логістичний і не створить кльові відео про дохлих окупантів. Але водії пікапів та бусів, позашляховиків та вантажівок скажуть «дякую, братка, виручив» тому солдатові чи сержанту, який працюватиме в цьому шиномонтажному контейнері, десь не дуже далеко від лінії фронту. Скажуть, потиснуть руку і поспішать назад до фронту… спалювати окупантів чи тягати снаряди, підвозити продукти чи вивозити поранених», – каже Юрій Бірюков.