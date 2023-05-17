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МЗС повідомило про зустріч Кулеби і китайського спецпредставника Лі Хуея

Кулеба наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій.

МЗС повідомило про зустріч Кулеби і китайського спецпредставника Лі Хуея
Фото: МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило про зустріч очільника відомства Дмитра Кулеби і спеціального представника Китаю Лі Хуея, який перебував в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

«Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання взаємодії України та Китаю як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій, а також шляхи припинення російської агресії», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі МЗС уточнили, що Кулеба «детально поінформував» спецпредставника уряду КНР «щодо принципів відновлення стійкого та справедливого миру на основі поваги до суверенітету та територіальної цілісності України».

Міністр наголосив, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту. Інших подробиць у міністерстві не навели.

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Лі Хуей є найвищим китайським чиновником, який відвідує Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Поїздка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України. Лі Хуей також відвідає Польщу, Францію й Німеччину.

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