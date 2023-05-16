Українка, яка допомагає жінкам під час війни, отримала у Нью-Йорку міжнародну відзнаку “Голоси хоробрості” 2023

В 2022 році очолювані Галиною Скіпальською організації надали комплексні соціальні, психологічні та гуманітарні послуги, послуги притулку більш як 400 000 українських жінок та дітей, які постраждали від війни.

Галина Скіпальська, правозахисниця, директорка “Української фундації громадського здоров’я” відзначена Премією Жіночої комісії у справах біженців “Voices of Courage Awards”, яку вручають світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.

Галина Скіпальська — правозахисниця та експертка з гендерних питань в Україні. Галина Скіпальська є директоркою представництва HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні, міжнародної організації, яка працює у сфері охорони здоров’я та захисту прав людини, а також виконавчою директоркою МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

Із початком повномасштабної війни в Україні Галина Скіпальська адаптувала моделі послуг до потреб внутрішньо переміщених жінок та дітей, постраждалих від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного з війною, військових, постраждалих від катувань. Лише в 2022 році очолювані Галиною Скіпальською організації, в яких працює понад 600 психологів, соціальних працівників, медсестер надали комплексні соціальні, психологічні та гуманітарні послуги, послуги притулку більш як 400 000 українських жінок та дітей, які постраждали від війни.

«Я є громадською активісткою понад 20 років. Усі ці роки я присвячую забезпеченню прав жінок і дітей, їх доступу до життєво важливих соціальних послуг і послуг охорони здоров’я. Я маю амбітну мету – зробити Україну кращою країною, країною з нульовою терпимістю до насильства щодо жінок. Я мрію про Україну, де кожна жінка знає свої права в суспільстві, сім'ї та соціумі. Україна, в якій кожна жінка може себе реалізувати та розкрити. Україна, де жінки здорові та щасливі!», – зауважила Галина Скіпальська.

Выдзначимо, що Voices of Courage («Голоси хоробрості») – щорічна міжнародна подія, заснована Women's Refugee Commission («Жіноча комісія у справах біженців»). Її мета полягає у відзначенні досягнень діяльності Комісії, а також вручення Премії Voices of Courage Awards світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.