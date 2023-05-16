Українка, яка допомагає жінкам під час війни, отримала у Нью-Йорку міжнародну відзнаку “Голоси хоробрості” 2023

Галина Скіпальська, правозахисниця, директорка “Української фундації громадського здоров’я” відзначена Премією Жіночої комісії у справах біженців “Voices of Courage Awards”, яку вручають світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.
Галина Скіпальська — правозахисниця та експертка з гендерних питань в Україні. Галина Скіпальська є директоркою представництва HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні, міжнародної організації, яка працює у сфері охорони здоров’я та захисту прав людини, а також виконавчою директоркою МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».
Із початком повномасштабної війни в Україні Галина Скіпальська адаптувала моделі послуг до потреб внутрішньо переміщених жінок та дітей, постраждалих від гендерно зумовленого та сексуального насильства, пов’язаного з війною, військових, постраждалих від катувань. Лише в 2022 році очолювані Галиною Скіпальською організації, в яких працює понад 600 психологів, соціальних працівників, медсестер надали комплексні соціальні, психологічні та гуманітарні послуги, послуги притулку більш як 400 000 українських жінок та дітей, які постраждали від війни.
«Я є громадською активісткою понад 20 років. Усі ці роки я присвячую забезпеченню прав жінок і дітей, їх доступу до життєво важливих соціальних послуг і послуг охорони здоров’я. Я маю амбітну мету – зробити Україну кращою країною, країною з нульовою терпимістю до насильства щодо жінок. Я мрію про Україну, де кожна жінка знає свої права в суспільстві, сім'ї та соціумі. Україна, в якій кожна жінка може себе реалізувати та розкрити. Україна, де жінки здорові та щасливі!», – зауважила Галина Скіпальська.
Выдзначимо, що Voices of Courage («Голоси хоробрості») – щорічна міжнародна подія, заснована Women's Refugee Commission («Жіноча комісія у справах біженців»). Її мета полягає у відзначенні досягнень діяльності Комісії, а також вручення Премії Voices of Courage Awards світовим лідерам, які відстоюють справедливість, гендерну рівність, життя та права жінок і дітей-біженців.