Зеленський і Шольц підписали декларацію щодо підтримки України

Україна та Німеччина підкреслили тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Президент Володимир Зеленський та канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Берліні підписали спільну декларацію щодо підтримки України та тиску на Росію.

Текст документа опубліковано пресслужбою очільника Української держави.

«Німеччина продовжуватиме політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки це буде потрібно, – в індивідуальному порядку та через міжнародну співпрацю в межах Європейського Союзу, G7, НАТО, ООН та інших форматів», - ідеться в заяві.

Також зазначається, що Німеччина підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру й готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в імплементації української формули миру та в Глобальному саміті миру.

Україна та Німеччина підкреслили тверду відданість притягненню до відповідальності винних у воєнних злочинах й інших звірствах, скоєних у зв’язку з загарбницькою війною Росії. Також зазначається про необхідність підтримувати й посилювати колективний тиск на Росію та тих, хто підтримує її військові зусилля, шляхом подальших санкцій.

Крім того, Німеччина задекларувала свою підтримку України в реформуванні та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.

«Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО як платформу для подальшого зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацію, у такий спосіб сприяючи нашим спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки. Україна та Німеччина з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року», - наголошується в декларації.

Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Під час свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.