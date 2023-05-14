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До переговорів РФ має вивести війська з України, - Шольц

На його думку, плани Путіна цілком очевидні.

До переговорів РФ має вивести війська з України, - Шольц
Фото: EPA

Поки Росія не виведе свої війська з території України, не можна обговорювати мирні переговори.

Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася у неділю, 14 травня.

"Дійсно, ми будемо підтримувати Україну і про це потрібно говорити всюди. Україна готова до миру, але вона цілком виправдано вимагає, щоб це не означало замороження війни й диктат з боку Росії. Йдеться про імперіалістичний та агресивний напад на українську територію і тому мир і безпека Європи знаходяться під загрозою, тому що сильніша країна нападає на слабшу і загарбує її територію", - зазначив Шольц. 

Він також додав, що плани Путіна цілком очевидні, адже він вважає, що Україна і Білорусь мають стати частиною Росії. Напад на Україну - це частина цієї імперіалістичної концепції. 

"Виходячи з пропозиції українського президента, що стосується можливості миру, всі дискусії мають точитися навколо того, що має бути зрозуміло, що є ця можливість, але Росія має вивести свої війська. Тому що без цього немає про що говорити", - додав канцлер.

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Нагадаємо, що 14 травня Зеленський прибув до Берліна і зустрівся з президентом країни Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю, 14 травня, прийняв президента Зеленського з військовими почестями у своїй канцелярії в Берліні.

Під час свого візиту до Німеччини президент Володимир Зеленський заявив, що цього року настав час визначати завершення війни з Російською Федерацією.

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