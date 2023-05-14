У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
​На Київщині громада вирішила перейти до ПЦУ, однак священник УПЦ не віддав ключі від храму (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
Валерій Пекар: “Росія продовжить розпадатися. Але українські військові перемоги можуть пришвидшити цей процес у десятки разів”
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
У Тернополі пролунали вибухи: є влучання у нежитлову будівлю, двоє поранених (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
​Росія обстріляла Хмельниччину дронами, є потерпілі (оновлено)
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
Росія намагалася знищити в Україні систему Patriot
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
У Росії потерпіли крах два бойові літаки і два вертольоти, - ЗМІ
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
10% записів до лікарів фейкові. Кому це вигідно і як з цим бореться система
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
Літаки і вертольоти, що впали в Брянській області, летіли бомбити Чернігівську область, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Запорізької області постраждала жінка

Пошкоджено житлові будинки.

Унаслідок обстрілів Запорізької області постраждала жінка
Фото: Запорізька ОВА

Унаслідок обстрілів села Новояколівка Запорізької області постраждала жінка, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“З ранку ворожа артилерія атакує село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка”, − зазначив він. 

Її вже доправлено в медичний заклад. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Крім того, загорівся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки.

Обстріл й досі триває, а інформація про наслідки уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, за минулу добу на 18 населених пунктів Запорізької області припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА. Під ударом перебувала лінія фронту: Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Магдалинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Залізничне. Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр. В області зафіксувано 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies