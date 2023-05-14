Унаслідок обстрілів села Новояколівка Запорізької області постраждала жінка, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“З ранку ворожа артилерія атакує село Запорізького району. У Новояковлівці ударом вщент зруйновано будинок, у якому постраждала 48-річна жінка”, − зазначив він.

Її вже доправлено в медичний заклад.

Крім того, загорівся сільський магазин, пошкоджено житлові будинки.

Обстріл й досі триває, а інформація про наслідки уточнюється.

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, за минулу добу на 18 населених пунктів Запорізької області припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційні, 4 з РСЗВ, 3 атаки БПЛА. Під ударом перебувала лінія фронту: Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Магдалинівка, Полтавка, Мала Токмачка, Залізничне. Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр. В області зафіксувано 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів.