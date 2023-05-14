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У ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Тернопіль

Пожежу після першого обстрілу ще ліквідовують.

У ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Тернопіль
Фото: ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуцій розповіли про наслідки вечірньої та нічної ракетних атак на Тернопіль.

Перша атака сталася ввечері 13 травня, попередньо відбулося влучання уламків крилатої ракети в складські приміщення, що призвело до пожежі. У місцях падіння зафіксовано 2 осередки горіння.

На місці події працюють сили та засоби ДСНС. Загалом для гасіння пожеж залучено 18 одиниць техніки та 80 осіб особового складу. 

Фото: ДСНС

Унаслідок події травмувалися 2 особи, які отримали осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. 

О 01:52 годині локалізована пожежа першого осередку, а о 02:28 годині − другого. Наразі ліквідація пожежі триває.

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Близько 5 ранку місто було вдруге атаковано ворогом. Унаслідок вибухів, ймовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Наразі немає інформації про постраждалих.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, російські окупанти обстріляли ракетами і артилерією територію десяти українських областей.

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