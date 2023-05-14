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Окупанти атакують зі всіх напрямків, тому і карта тривог нетипова, - Ігнат

Він нагадав, що "шахеди" можна запускати з мобільних пускових установок.

Окупанти атакують зі всіх напрямків, тому і карта тривог нетипова, - Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі всіх напрямків. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він прокоментував останню повітряну атаку окупантів, яка відбулася в ніч на 14 травня.

"Противник атакує різними типами ракет і ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня - знаємо, що були ракети "Калібр" з моря, так само ракети Х-101, Х-55. Ну і "шахеди" -  "шахеди" взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок", - сказав Ігнат.

Коментуючи "невідомі цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи і молдовську територію.

"Придністров’я - саме собою, саме тому з півдня заходять "Калібри", - сказав Ігнат.

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Нагадаємо, що вночі ворог знову атакував Тернопільську область крилатими ракетами, пошкоджено дачні будинки, цивільні торгові та господарські обʼєкти і вантажні автомобілі.

У суботу після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Відомо про влучання у нежитлову будівлю у промисловій зоні міста, поранені двоє людей.

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